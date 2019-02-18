Вт, 19.02.2019
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Чудовищная операция… Британская звезда вшила импланты в пятки, чтобы стать выше
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Звезда известного в Великобритании телепроекта Big Brother Салли Эксл установила в свои пятки импланты, чтобы они сделали ее выше. 

ФОТО: Vida Press

Салли уже неоднократно становилась клиенткой пластических хирургов. 

Женщина рассчитывала, что специальные имплантаты помогут ей стать выше, пишет Лента. Она сообщила одному из ведущих Botched, известному пластическому хирургу Терри Дуброу, что такие операции делают в Корее. «Не знаю, в какой из Корей, — добавила она. — В одной из них нет интернета».

Дуброу заверил знаменитость, что пяточных имплантатов не бывает. «Если бы они существовали, думаете, этот коротышка рядом со мной был бы таким низким?» — пошутил он по поводу другого ведущего телепередачи, рост которого составляет 155 сантиметров.

Судя по опубликованному ей фото, Салли все-таки удалось осуществить задуманное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эксл неоднократно обращалась к помощи пластических хирургов. Она дважды увеличивала грудь и три раза корректировала форму носа. «Чем больше пластических операций, тем больше у меня читателей в соцсетях и зрителей на моих диджейских выступлениях», — поясняет она.

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