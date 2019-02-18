Чудовищная операция… Британская звезда вшила импланты в пятки, чтобы стать выше

ФОТО: Vida Press

Салли уже неоднократно становилась клиенткой пластических хирургов.

Женщина рассчитывала, что специальные имплантаты помогут ей стать выше, пишет Лента. Она сообщила одному из ведущих Botched, известному пластическому хирургу Терри Дуброу, что такие операции делают в Корее. «Не знаю, в какой из Корей, — добавила она. — В одной из них нет интернета».

Дуброу заверил знаменитость, что пяточных имплантатов не бывает. «Если бы они существовали, думаете, этот коротышка рядом со мной был бы таким низким?» — пошутил он по поводу другого ведущего телепередачи, рост которого составляет 155 сантиметров.

Судя по опубликованному ей фото, Салли все-таки удалось осуществить задуманное.