Пн, 18.02.2019
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Невзрачная звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов откровенным снимком

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Лиза Арзамасова

ФОТО: Lystseva Marina / ITAR-TASS

Актриса, сыгравшая в сериале замухрышку Галину Сергеевну, не перестает удивлять своих поклонников. К 23 годам Лиза Арзамасова из серой мышки превратилась в настоящую красавицу.

Девушка выложила на своей странице в Instagram снимок, которым сильно удивила подписчиков. Исполнительница роли Гали Васнецовой выглядит не хуже топ-модели.

Лиза позирует в туфлях на шпильке и сарафане, оголив ноги. "На сон грядущий. Чтобы полетать во сне и вырасти", – подписала фотоАрзамасова.

"Папина дочка уже не та", "У Вас такая классная фигура!", "Мужчины теперь не уснут!" – приводит комментарии пользователей соцсети Пятый канал. "М-да, Лиза! Галиной Сергеевной тут и не пахнет! Кто же мог подумать! Прекрасная!" – высказались ошарашенные красотой Арзамасовой фолловеры.

Некоторые из них считают несправедливым то, что артистку связывают лишь с ролью в "Папиных дочках". Фанаты напомнили, что Лиза Арзамасова сыграла и в других фильмах, которых в общей сложности более 50.

Ранее Арзамасова рассказала, что бережет фигуру, но диетами себя не изводит. Она просто не посещает рестораны быстрого питания и не пьет газировку. Кроме того, каждое лето звезда балует свой организм витаминами с собственных грядок. Помогает поддерживать прекрасную фигуру Арзамасовой и активный отдых. 

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