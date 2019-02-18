Невзрачная звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов откровенным снимком

Девушка выложила на своей странице в Instagram снимок, которым сильно удивила подписчиков. Исполнительница роли Гали Васнецовой выглядит не хуже топ-модели.

Лиза позирует в туфлях на шпильке и сарафане, оголив ноги. "На сон грядущий. Чтобы полетать во сне и вырасти", – подписала фотоАрзамасова.

"Папина дочка уже не та", "У Вас такая классная фигура!", "Мужчины теперь не уснут!" – приводит комментарии пользователей соцсети Пятый канал. "М-да, Лиза! Галиной Сергеевной тут и не пахнет! Кто же мог подумать! Прекрасная!" – высказались ошарашенные красотой Арзамасовой фолловеры.

Некоторые из них считают несправедливым то, что артистку связывают лишь с ролью в "Папиных дочках". Фанаты напомнили, что Лиза Арзамасова сыграла и в других фильмах, которых в общей сложности более 50.