Мамма Миа! Ким Кардашян вышла в свет в небывало откровенном платье

Ну а вчера Ким (уж не под влиянием ли эффектного выхода Карди Би на премии "Грэмми"?) снова обратилась к наследию Mugler и появилась на церемонии Hollywood Beauty Awards в откровенном черном платье из кутюрной коллекции бренда сезона весна-лето 1998 года.

ФОТО: Vida Press

Напомним, недавно мы уже видели знаменитость в другом эффектном наряде от этого дизайнера — на запись телешоу к Джимми Фэллону Ким приходила в обтягивающем "змеином" платье Mugler.

ФОТО: Vida Press

Кажется, Кардашян так и не придает серьезного значения словам своего мужа Канье Уэста. Напомним, в прошлом году стало известно, что рэпер недоволентем, что его супруга публикует порой слишком откровенные снимки. Такого провокационного декольте в Instagram звезды мы давно не видели — грудь Ким прикрывали лишь несколько тонких полосок ткани.