Сияющий Галкин в окружении поклонниц вызвал недоумение

В ролике артист идет с букетом цветов по перрону, а за ним следуют его преданные поклонницы. "Здравствуй, Петербург! Дорогие зрители, жду вас сегодня в БКЗ "Октябрьский" на концерте!", – обратился юморист к подписчикам. Он также в шутку предложил своим спутницам создать "какой-нибудь ажиотаж". "У артистов должно быть много поклонников", – добавил Максим Галкин.

"Ура! Санкт-Петербург, здравствуй! Вот уже 18 лет эти девчонки встречают меня на вокзале каждый раз, когда я приезжаю в Северную Столицу. Спасибо! Это всегда приятно! Ни девчонки, ни Петербург не изменились! Концерт уже сегодня в 19:00 в БКЗ "Октябрьский". Приходите! Жду!", – отметил артист в подписи к посту.

Некоторые пользователи поинтересовались, а как певица Алла Пугачева относится к поклонницам своего супруга Максима Галкина. "А как Пугачева на это смотрит?", "Алла не ревнует к таким преданным девочкам?", "А где Алла?", – спрашивали комментаторы.