Гороскоп на неделю: Скорпионам пора встретить свою любовь, а Девам стоит держать себя в руках

ДЕВЫ

Отношения с окружающим миром достигнут кульминации, но не превратитесь в агрессора: соблазн действовать по принципу "разделяй и властвуй" очень высок, однако несет разрушения. Гармонично вписывайтесь в требования реальности и идите в ногу с деловой командой, брачными партнерами, а главное – избавляйтесь от пагубных привычек, завышенных претензий, догматизма. О "Я" забудьте, нынче фигурирует только "МЫ", скрепленное старой любовью и дружбой. Дежавю в любовной сфере предопределено, это не случайно, значит нужно вернуться вспять и что-то завершить – кармический урок здесь продолжается. Это касается как возлюбленных, так и детей.

ВЕСЫ

Роман с практическим прицелом обречен на провал, только по зову сердца! Развлекайтесь, ловите эмоциональный кайф от жизни, удивляйте любимых приятными сюрпризами, вы лидер в супружеской и деловом союзе, что диктует собственные правила. Работа и здоровье – самая динамичная сфера, контролируйте пыл труженика, карьерные устремления, перекосы чреваты истощением сил и болезнями. Дома разгребайте кармические завалы, здесь накопилось много проблем, требующих безотлагательных действий. Проигнорируете – затормозите профессиональное продвижение (бизнес). Только хорошие семьянины смогут взлететь вверх.

СКОРПИОНЫ

Следует воспринимать всех людей, как родных, которые являются членами семьи, о которой нужно заботиться. Роль заботливой наседки прекрасно импонирует, берите под свое крыло всех, кто волей судьбы оказался рядом – не прогадаете, а выполните правильно свою миссию. С деньгами проблем не будет, на благие дела дастся все, что нужно.

С близким окружением (соседи, коллеги, братья, сестры) грядут кармические разборки, расставляйте точки над "і", отсеивайте зерна от плевел и расставайтесь. Вам нужны лица высокой духовной культуры, с ними прогресс. Если истосковались по высоким чувствам, долгожданная гостья Любовь на пороге, встречайте!

СТРЕЛЬЦЫ

Быть рядом с вами – одно наслаждение, крылья вырастают, солнце ярче сияет. Ваш огонь вдохновения зажигает окружающих на подвиги (творческие, любовные, трудовые). Домочадцы в восторге, начальство тоже. Ведь вы еще и отличный труженик, готовый вкалывать на все 100. Не будьте скрягами, доставайте "заначки", дарите подарки, финансируйте благие программы. Здесь за вами числятся кармические долги. А то, что предназначено – придет в самый нужный момент. Откуда и не ждали. Не следует зацикливаться на материальных убытках: что упало, то пропало, потеряли -не жалейте, так надо.

КОЗЕРОГИ

Никого не критикуйте, не "промывайте мозги", от того словесного напутствия веет заземленным консерватизмом. Сначала нужно вынуть бревно из собственного глаза. Сейчас ВУЗ – сама жизнь, дает грамотные уроки, чтобы воспитать из вас опытного наставника, который хорошо разбирается в практических премудростях. Ведь роль тонкого психолога (научило прошлое) вы освоили отлично и умеете подбирать ключ к душам, легко знакомиться, общаться с людьми, что так важно. Реальность требует жить в мире и согласии, правильно чувствовать и деликатно реагировать на поведение окружающих. Если неймется переть буром (когда внутри Эго бунтует), срочно притормозите, свалитесь в пропасть.

ВОДОЛЕИ

Вы на вершине самоутверждения, пик пройден, уверенность в себе железобетонная. Но желания и возможности находятся в конфликте, потому вам следует вооружиться балансировочным шестом и идти дискретными шагами к цели, дозировано распределяя силы. Риска не бойтесь, привыкайте к форс-мажорным ситуациям. Рейтинг в социуме высокий, друзья-покровители всегда подставят плечо, домочадцы тоже. Занимайтесь благотворительностью и усердно трудитесь, вкладывая душу в любое дело. Бездельничать противопоказано.

РЫБЫ