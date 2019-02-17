Вс, 17.02.2019
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Мать Децла назвала причину остановки его сердца

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Кадр передачи с участием Ирины Толмацкой

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com/Новости на Первом Канале

Мать Децла пришла на шоу «Эксклюзив», чтобы «рассказать правду о его жизни и смерти». 

Ирина Толмацкая рассказала в эфире Первого канала, из-за чего остановилось сердце у ее сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децл).

По ее словам, Децл не справился с высокой нагрузкой. «Причина смерти — перенагрузки. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука и нога», — сказала Толмацкая.Она пояснила, что Толмацкий много работал над альбомами, потому что хотел сделать что-то значимое. «Маленький, но с большим сердцем», — заключила Толмацкая.

Напомним, что ранее женщина заявляла следующее:  "Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу. Он же ел не пойми как, все на ходу. Постоянно находился в полусогнутом положении - бесконечные машины, самолеты, он столько ездил. Говорил мне: "Мама, я ненавижу эти машины". Он уставал сильно. Не жалел себя".

Напомним, что Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в гримерке, сразу после выступления. Ему было всего 35 лет.

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