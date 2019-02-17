Мать Децла назвала причину остановки его сердца

Напомним, что ранее женщина заявляла следующее: "Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу. Он же ел не пойми как, все на ходу. Постоянно находился в полусогнутом положении - бесконечные машины, самолеты, он столько ездил. Говорил мне: "Мама, я ненавижу эти машины". Он уставал сильно. Не жалел себя".