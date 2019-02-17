Вс, 17.02.2019
Фото, которые нельзя показывать родителям... Снимки сумасшедшего кутежа попали в Сеть СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Нелепую Пугачеву просят избавиться от гнезда из волос

Нелепую Пугачеву просят избавиться от гнезда из волос

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 6, 2019: Russian singer Alla Pugacheva (R) and TV presenter Maxim Galkin attend the Moscow premiere of Russian film director Alexander Barshak's thriller Piligrim at Karo 11 Oktyabr Cinema. Stanislav Krasilnikov/TASS

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

В Сети обсуждают смелый наряд, который выбрала Алла Пугачева для похода на детский праздник. Мнения поклонников разделились, поэтому "Дни.ру"попросили ведущего стилиста студии "Dajmur" Анастасию Николаеву прокомментировать образ Примадонны.

ФОТО: скриншот

Эксперт ознакомилась со снимком, на котором знаменитость позирует в коротких шортиках и молодежной кофте с принтом. Николаева не согласилась с мнением интернет-обывателей, которые писали, что звезда смотрится нелепо и комично. 

ФОТО: скриншот

"Я хоть и не поклонница Аллы Борисовны, но хочу сказать – все мы выглядим по-разному, и такой вариант для 70 лет не так уж и плох. Да, не по возрасту, но она не красится в блондинку, не наращивает ресницы, не красит губы красным. Просто старается выглядеть молодежно, и это ее право. Не сексуально. Молодежно. И это очень правильный ход с ее стороны", – рассудил стилист.

Меж тем, модный эксперт посоветовала Алле Борисовне попробовать более сдержанные образы. Звезду заставляют забыть о самой главной своей фишке, которая делает Пугачеву Пугачевой, – пышном "гнезде" из волос.

"Я бы посоветовала ей уже уйти от этой "львиной" прически, в сторону чего-то более гладкого и спокойного, а также выбирать одежду более элегантных силуэтов. А пока, на этой фото, она напоминает мне героиню мультфильма "Маленькая Баба-Яга" 1986 года", – резюмировала Анастасия Николаева.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ