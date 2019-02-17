Нелепую Пугачеву просят избавиться от гнезда из волос

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Эксперт ознакомилась со снимком, на котором знаменитость позирует в коротких шортиках и молодежной кофте с принтом. Николаева не согласилась с мнением интернет-обывателей, которые писали, что звезда смотрится нелепо и комично.

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"Я хоть и не поклонница Аллы Борисовны, но хочу сказать – все мы выглядим по-разному, и такой вариант для 70 лет не так уж и плох. Да, не по возрасту, но она не красится в блондинку, не наращивает ресницы, не красит губы красным. Просто старается выглядеть молодежно, и это ее право. Не сексуально. Молодежно. И это очень правильный ход с ее стороны", – рассудил стилист.

Меж тем, модный эксперт посоветовала Алле Борисовне попробовать более сдержанные образы. Звезду заставляют забыть о самой главной своей фишке, которая делает Пугачеву Пугачевой, – пышном "гнезде" из волос.