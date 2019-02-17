Красавица Элина Нечаева рассказала о планах на свадьбу

В интервью певица рассказала, что участие в «Евровидении» сильно повлияло на ее жизнь: «Это очень-очень интересный и новый опыт. Этот путь длинной в год был полон эмоций. Фантастически!».

Не обошлось и без разговоров о личной жизни. В мае прошлого года в преддверии «Евровидения» Элина сообщила, что кольцо, которое она уже довольно давно носит на пальце, было подарено ей во время предложения руки и сердца ее возлюбленным – бизнесменом Давидом Пярнаметсом.

На вопрос о том, планирует ли Элина свадьбу, она ответила: «Сейчас то время, когда работа отнимает большую часть времени в моей жизни. Но я счастлива, ведь музыка - главная любовь в моей жизни!».