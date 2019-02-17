Овнов может подвести техника! Читай гороскоп на 17 февраля

Лев

Хороший день для проведения переговоров и важных встреч, а также любой творческой деятельности. Рутинная, однообразная работа не только будет навевать скуку, но и может не лучшим образом сказаться на самочувствии. Нежелательны поездки; от тяжелого физического труда тоже лучше отказаться.

Будьте экономны – излишняя расточительность неуместна и может повлечь за собой серьезные проблемы. Наладить отношения с родственниками и любимым человеком помогут оптимизм и чувство юмора. Очень приятной будет встреча со старыми друзьями или бывшими коллегами, приятные воспоминания поднимут вам настроение.

Дева

Не самый лучший день с точки зрения профессиональной деятельности – вам предстоит заниматься решением разнообразных проблем, спешно получать новые знания и приобретать опыт, который вряд ли окажется полезным. Встречи и переговоры пройдут не так, как хотелось бы, да и заручиться поддержкой влиятельных особ вряд ли удастся. Денежные поступления маловероятны, а вот неожиданные расходы не исключены.

В сфере личных отношений ситуация складывается более благоприятная, поводов для беспокойства не возникнет. Можно найти общий язык с представителями старшего поколения, а также заручиться поддержкой любимого человека, которая для вас сейчас очень важна.

Весы

День неоднозначный, тенденции его противоречивы; возможны как небольшие победы, так и досадные неудачи. Не стоит рассчитывать на легкие успехи в профессиональной сфере – трудностей не возникнет лишь у тех, кто давно заручился поддержкой влиятельных людей. Возможны финансовые трудности, неожиданные расходы, связанные с поездками и проведением досуга. При этом все запланированные покупки будут удачными.

Юным представителям знака представится возможность легко решить все проблемы в личной жизни. Весы более зрелого возраста могут рассчитывать на успех в этой важной сфере лишь в том случае, если готовы пересмотреть собственное поведение и отказаться от некоторых заблуждений.

Скорпион

Скорпионам стоит воздержаться от поездок и не слишком утомлять себя физической работой – велика вероятность недомоганий, простудных заболеваний. Профессиональные дела идут неплохо: благодаря незаурядной фантазии представители данного знака смогут быстро справиться с проблемами, ставившими в тупик других. Руководство оценит ваши успехи, однако плоды своих трудов вы будете пожинать несколько позже. Возможны небольшие денежные поступления, не исключено возвращение старого долга.

Развитие личных отношений не даст поводов для тревоги и беспокойства. Свойственные вам спокойствие и уверенность в себе способствуют росту авторитета в семье; любимый человек также вряд ли захочет вступать с вами в споры.

Стрелец