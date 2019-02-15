Пт, 15.02.2019
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Швед, который может представить Эстонию на «Евровидении», высказал всё, что думает о нашей стране
ВИДЕО!

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Victor Crone «Storm».

ФОТО: Madis Sinivee

Шведский исполнитель Виктор Крон, который с большой вероятностью поедет на «Евровидение-2019» от Эстонии, сегодня пообщался с московским журналистом Антоном Самсоновым (Escrus.org) и ответил на его каверзные вопросы. Но самый веселый момент наступает тогда, когда Виктора попросили прочитать стихотворения Пушкина на эстонском языке.

«Участие в Eesti Laul - это и опыт, и вызов для меня. Мне здесь весело и все проходит отлично. Но это всегда вызов - сделать номер, чувствовать себя комфортно», - сказал Виктор Крон. 

«Мне очень нравится быть в Эстонии. Я уже здесь пару месяцев. Посмотрел некоторые города, в том числе и Таллинн. Я здесь хорошо работаю, в том числе и на Eesti Laul», - добавил артист. 

Смотрите видео, во второй половине ролика Виктор Крон читает стихотворения Александра Сергеевича Пушкина на эстонском языке Это получается очень забавно! 

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