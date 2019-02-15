Швед, который может представить Эстонию на «Евровидении», высказал всё, что думает о нашей стране

«Участие в Eesti Laul - это и опыт, и вызов для меня. Мне здесь весело и все проходит отлично. Но это всегда вызов - сделать номер, чувствовать себя комфортно», - сказал Виктор Крон.

«Мне очень нравится быть в Эстонии. Я уже здесь пару месяцев. Посмотрел некоторые города, в том числе и Таллинн. Я здесь хорошо работаю, в том числе и на Eesti Laul», - добавил артист.