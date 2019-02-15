Смотрите, как Saku Suurhall преобразился к финалу Eesti Laul

В столичном зале Saku Suurhall уже возвели сцену для финала музыкального конкурса Eesti Laul, победитель которого будет представлять Эстонию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Сейчас там проходят репетиции финального шоу, которое обещает быть зрелещным.