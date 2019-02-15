Смотрите, как Saku Suurhall преобразился к финалу Eesti Laul
В столичном зале Saku Suurhall уже возвели сцену для финала музыкального конкурса Eesti Laul, победитель которого будет представлять Эстонию на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Сейчас там проходят репетиции финального шоу, которое обещает быть зрелещным.
В финал Eesti Laul прошли 12 участников: Sissi, Lumevärv ft. Inga, Виктор Крон, Керли Кивилаан, Xtra basic & Emily J, Kadiah, Сюнне Валтри, Stefan, The Swingers Tanja & Birgit, Уку Сувисте, Inger и Сандра Нурмсалу. Вести концерт будет Пирет Крумм.
Напомним, что финал Eesti Laul пройдет уже в эту субботу, 16 февраля.