Юлия Барановская раскрыла правду о нынешних отношениях с Аршавиным

К слову, Барановскую мало беспокоит происходящее в личной жизни Андрея, зато ее не может радовать тот факт, что он одумался, и впервые за несколько лет начал уделять должное внимание их сыновьям и дочери.

«Для них это важно, — поделилась Юлия в последнем интервью. Ровно как и для остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на них». При этом телеведущая подчеркивает, что вряд ли простит Аршавину, если тот вновь исчезнет из жизни ребят.

«Я рада тому, что сейчас происходит, — продолжила Барановская. — Но могу сказать одно. Если это опять прервется, скорее всего, больше уже не случится».

Также Юлия подчеркнула, что между ними с Аршавиным ничего нет и быть не может. «Андрей вернулся к детям, — отметила она. — Ко мне это никакого отношения не имеет. Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет».

В январе Аршавин впервые за пять лет увиделся с детьми ФОТО: Instagram