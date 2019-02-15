Юлия Барановская раскрыла правду о нынешних отношениях с Аршавиным

Вокруг Андрея Аршавина кипят нешуточные страсти. Не успела общественность забыть его уход от Юлии Барановской, которая подарила футболисту троих детей, как спортсмен расстался с нынешней супругой Алисой Казьминой, пишет СтарХит.
К слову, Барановскую мало беспокоит происходящее в личной жизни Андрея, зато ее не может радовать тот факт, что он одумался, и впервые за несколько лет начал уделять должное внимание их сыновьям и дочери.
«Для них это важно, — поделилась Юлия в последнем интервью. Ровно как и для остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на них». При этом телеведущая подчеркивает, что вряд ли простит Аршавину, если тот вновь исчезнет из жизни ребят.
«Я рада тому, что сейчас происходит, — продолжила Барановская. — Но могу сказать одно. Если это опять прервется, скорее всего, больше уже не случится».
Также Юлия подчеркнула, что между ними с Аршавиным ничего нет и быть не может. «Андрей вернулся к детям, — отметила она. — Ко мне это никакого отношения не имеет. Мы не встречаемся, не общаемся. Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет».
Что касается личной жизни телеведущей, то пока она одна. И если раньше Барановская и думать не хотела о новых романах, то теперь не против обрести женское счастье. Этого хотят и ее наследники. «Я была растрогана, когда Яна на Новый год попросила у Деда Мороза, чтобы мама была счастлива. Она хочет, чтобы рядом со мной был настоящий принц. Артем (старший сын телеведущей, — Прим. «СтарХита») же, наоборот, считает, что любовь может случиться в любую минуту с кем угодно. На что дочь ему говорит: «Нет, не может. У мамы будет не просто любовь. Она обязательно встретит принца», — поделилась Юлия.