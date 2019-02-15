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  • Какие кудри! Юлия Высоцкая позабавила фанатов пышной прической

Какие кудри! Юлия Высоцкая позабавила фанатов пышной прической
ФОТО!

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Юлия Высоцкая

ФОТО: Instagram

Юлия Высоцкая похвасталась пышной прической. В сети отметили, что ей очень идет, пишет Вива.

В 2016 году Юлия Высоцкая шокировала поклонников неожиданным решением — она побрилась наголо! На такие жертвы актрисе пришлось пойти ради роли в фильме ее мужа, режиссера Андрея Кончаловского. Спустя годы волосы постепенно отросли и сейчас у Юлии каре. А на днях актриса подкрутила свои волосы в легкие кудри, получив в результате пышную, воздушную прическу. 

Снимки в новом образе Юлия опубликовала в блоге и сразу же получила немало комплиментов в свой адрес. Поклонники отметили, что с волосами ей гораздо лучше, а с такой прической она выглядит моложе.

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