Какие кудри! Юлия Высоцкая позабавила фанатов пышной прической
Юлия Высоцкая похвасталась пышной прической. В сети отметили, что ей очень идет, пишет Вива.
В 2016 году Юлия Высоцкая шокировала поклонников неожиданным решением — она побрилась наголо! На такие жертвы актрисе пришлось пойти ради роли в фильме ее мужа, режиссера Андрея Кончаловского. Спустя годы волосы постепенно отросли и сейчас у Юлии каре. А на днях актриса подкрутила свои волосы в легкие кудри, получив в результате пышную, воздушную прическу.
Снимки в новом образе Юлия опубликовала в блоге и сразу же получила немало комплиментов в свой адрес. Поклонники отметили, что с волосами ей гораздо лучше, а с такой прической она выглядит моложе.