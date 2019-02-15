Какие кудри! Юлия Высоцкая позабавила фанатов пышной прической

В 2016 году Юлия Высоцкая шокировала поклонников неожиданным решением — она побрилась наголо! На такие жертвы актрисе пришлось пойти ради роли в фильме ее мужа, режиссера Андрея Кончаловского. Спустя годы волосы постепенно отросли и сейчас у Юлии каре. А на днях актриса подкрутила свои волосы в легкие кудри, получив в результате пышную, воздушную прическу.