Сб, 16.02.2019
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  • ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Узнай первым, кто представит Эстонию на «Евровидении-2019»!

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Узнай первым, кто представит Эстонию на «Евровидении-2019»!

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Eesti Laul 2019 finaalsaate peaproov ja kontsert.

ФОТО: Konstantin Sednev

Сегодня, 16 февраля, в Saku Suurhall проходит финал конкурса Eesti Laul, победитель которого удостоится чести представить Эстонию на «Евровидении-2019» в Израиле! Следи за прямой трансляцией на портале LIMON.EE!

Напомним, в финале за победу сразятся 12 артистов и групп:

  • Sissi
  • Lumevärv ft. Inga
  • Виктор Крон
  • Керли Кивилаан
  • Xtra basic & Emily J
  • Kadiah
  • Сюнне Валтри
  • Stefan
  • The Swingers Tanja & Birgit
  • Уку Сувисте
  • Inger
  • Сандра Нурмсалу.

По мнению букмекеров, больше всего шансов у Сувисте и Крона. А песню Крона чаще всего слушали через приложение Spotify. Что же, скоро узнаем! 

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