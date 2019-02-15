ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Узнай первым, кто представит Эстонию на «Евровидении-2019»!

Сегодня, 16 февраля, в Saku Suurhall проходит финал конкурса Eesti Laul, победитель которого удостоится чести представить Эстонию на «Евровидении-2019» в Израиле! Следи за прямой трансляцией на портале LIMON.EE!
Напомним, в финале за победу сразятся 12 артистов и групп:
- Sissi
- Lumevärv ft. Inga
- Виктор Крон
- Керли Кивилаан
- Xtra basic & Emily J
- Kadiah
- Сюнне Валтри
- Stefan
- The Swingers Tanja & Birgit
- Уку Сувисте
- Inger
- Сандра Нурмсалу.
По мнению букмекеров, больше всего шансов у Сувисте и Крона. А песню Крона чаще всего слушали через приложение Spotify. Что же, скоро узнаем!