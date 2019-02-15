Злой гороскоп: узнай, чем ты всех раздражаешь

Но у нас есть бонус: астрологи эзотерического сервиса Astro7 заранее знают, чем вас будут раздражать знаки зодиака. Не говорите потом, что мы не предупреждали!

Овен

Девиз Овна: «Слабоумие и отвага!», а если другими словами, то «Невоспитанность и наглость!». Это те еще любители вламываться в личное пространство других людей в грязных валенках и фуфайке, все там крушить и ломать, беспардонно пить из чужой кружки и спать в чужой постели. Избавиться от них нереально, ведь Овен с первого раза не понимает, а со второго — еще и по щам дать может.

Телец

Тельцы бесят своими замашками: то им охлажденное шампанское подавай, то свежих устриц и омаров. К счастью, в нормальной жизни желания Тельца чуть более прозаичны, но если они что-то возжелали, то выковыряют всем мозг ложечкой, но свое получат. Заплакать первым или притворится мертвым не получится — Телец с вас все равно не слезет, пока свое не возьмет.

Близнецы

Эти товарищи раздражают всех своей загадочностью. Вот что за мода, прийти на работу с тупой улыбкой на лице и многозначительно подмигивать коллегам? На что он там намекает: на то, что всем премию дадут или родную контору завтра закроют? Это с Близнецами можно прожить двадцать лет в любви, поднять троих детей, а потом обнаружить, что у него еще три семьи в разных точках мира.

Рак

Рак задолбал всех своими пророчествами. Ему и магического шара не надо, чтобы связаться с Небесной канцелярией и ответить на вопрос, на который его отвечать никто не просил. Все бы ничего, своя гадалка в семье никому не помешает, да вот только пророчества все «тухлые»: зима близко, Васька тебя бросит, Светка тебе изменяет... Тоже нам, Капитан Очевидность.

Лев

У Львов такое раздутое самомнение, что они даже не замечают людишек, которых раздражают. И даже если Лев случайно узнает, что кого-то бесит, то сразу же подумает, что это ему просто завидуют, ведь он один такой на планете Земля умный и красивый. Так что, чем больше на Льва этой самой грязи выльют, тем больше он собой будет гордиться. Бесит, не правда ли?

Дева

Как же раздражают всех Девы — эти зануды, критиканы и педанты. О боги, как можно было столько всего «всунуть» в одного, такого милого с виду, человечка! Им бы школу злословия открыть, да все некогда — кто же тогда будет пилить родных и близких? Тем, кто выжил, Девы будут читать на ночь «1000 и 1 способ вывести пятно на галстуке» и, вообще, всячески отравлять жизнь.

Весы