Злой гороскоп: узнай, чем ты всех раздражаешь

Все люди начинают со временем друг друга раздражать. Кто-то немножко подбешивает, кого-то не переносишь на дух. Есть особая категория милейших с виду людей, у которых всегда все хорошо, дети их матом не ругаются, и от ночных визитов к холодильнику они не толстеют... Эти бесят больше всех!
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Овен
Девиз Овна: «Слабоумие и отвага!», а если другими словами, то «Невоспитанность и наглость!». Это те еще любители вламываться в личное пространство других людей в грязных валенках и фуфайке, все там крушить и ломать, беспардонно пить из чужой кружки и спать в чужой постели. Избавиться от них нереально, ведь Овен с первого раза не понимает, а со второго — еще и по щам дать может.
Телец
Тельцы бесят своими замашками: то им охлажденное шампанское подавай, то свежих устриц и омаров. К счастью, в нормальной жизни желания Тельца чуть более прозаичны, но если они что-то возжелали, то выковыряют всем мозг ложечкой, но свое получат. Заплакать первым или притворится мертвым не получится — Телец с вас все равно не слезет, пока свое не возьмет.
Близнецы
Эти товарищи раздражают всех своей загадочностью. Вот что за мода, прийти на работу с тупой улыбкой на лице и многозначительно подмигивать коллегам? На что он там намекает: на то, что всем премию дадут или родную контору завтра закроют? Это с Близнецами можно прожить двадцать лет в любви, поднять троих детей, а потом обнаружить, что у него еще три семьи в разных точках мира.
Рак
Рак задолбал всех своими пророчествами. Ему и магического шара не надо, чтобы связаться с Небесной канцелярией и ответить на вопрос, на который его отвечать никто не просил. Все бы ничего, своя гадалка в семье никому не помешает, да вот только пророчества все «тухлые»: зима близко, Васька тебя бросит, Светка тебе изменяет... Тоже нам, Капитан Очевидность.
Лев
У Львов такое раздутое самомнение, что они даже не замечают людишек, которых раздражают. И даже если Лев случайно узнает, что кого-то бесит, то сразу же подумает, что это ему просто завидуют, ведь он один такой на планете Земля умный и красивый. Так что, чем больше на Льва этой самой грязи выльют, тем больше он собой будет гордиться. Бесит, не правда ли?
Дева
Как же раздражают всех Девы — эти зануды, критиканы и педанты. О боги, как можно было столько всего «всунуть» в одного, такого милого с виду, человечка! Им бы школу злословия открыть, да все некогда — кто же тогда будет пилить родных и близких? Тем, кто выжил, Девы будут читать на ночь «1000 и 1 способ вывести пятно на галстуке» и, вообще, всячески отравлять жизнь.
Весы
Весы бесят своей нерешительностью. Их очередное: «Но с другой стороны...» доведет до белого каления даже самого уравновешенного человека. Если вам свет не мил, идите с Весами на шопинг — по нашим сведениям, оттуда еще никто живой не возвращался. Но если хотите жить долго и счастливо, в магазин с ними не ходите и советы не давайте — Весы им не следуют никогда!
Скорпион
Высокомерный сноб — это если в двух словах о Скорпионах. Окружающих раздражают тирания и аристократические замашки этих невыносимых товарищей, которые любят вести себя на публике как Филипп Бедросович на пресс-конференциях с девушками в розовых кофточках. А еще больше всего раздражает то, что сбить спесь со Скорпионов невозможно никакими методами, включая излюбленный ими метод кнута и пряника.
Стрелец
Проще сказать, чем Стрельцы окружающих не раздражают. Они несдержанны, своевольны и порывисты, порят горячку по любому поводу, у них буйный характер... А еще они всех учат, как надо идеально жить. Все эти призывы раздать фабрики рабочим, а землю крестьянам наверняка придумали Стрельцы. И главное, изящества в советах Стрельца примерно как в несущемся под откос поезде.
Козерог
Козероги так хотят, чтобы все вокруг жили правильно, что от этого окружающим просто тошно. Их никто не просит, но они все равно придут и причинят несчастному добро. А когда у того случится от всей этой пользы припадок, Козерог спокойно так ему скажет: «Все, что ни делается — все к лучшему» или «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Ну разве не милота?
Водолей
Водолей может довести до припадка одним фактом своего существования. В них все раздражает, но главное — это то, что их слишком много. Они умудряются заполнять собой пространство, как кот, который успевает, пока отвернулась хозяйка, и со стола котлеты воровать и о кресло когти точить. Разница только в том, что кот заполняет пространство телом, а Водолей — настроением.
Рыбы
Рыбы раздражают всех в округе своей показной ранимостью. То на них кто-то не так посмотрел, то их «женщиной» в очереди обозвали... Рыбы тут же входят в образ и не выходят из него, как минимум, неделю. При этом выпытать у них, на что именно и почему они обиделись — это как делать селфи в купальнике на фоне проруби: так же мучительно, и так же непонятно зачем.