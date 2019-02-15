Одежда — это лишнее! Даутцен Крус позирует голышом

Несмотря на то, что за последние годы на модном Олимпе появилось немало новых лиц, все же есть те, чья популярность остается неизменной. Даутцен Крус определенно относится к числу тех, кого любит публика, дизайнеры и фотографы, и потому каждый новый проект или даже фото в личном микроблоге звезды вызывает невероятный интерес.