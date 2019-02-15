Пт, 15.02.2019
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Одежда — это лишнее! Даутцен Крус позирует голышом

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ФОТО: Vida Press

На новом фото супермодель запечатлена в стиле ню.

Несмотря на то, что за последние годы на модном Олимпе появилось немало новых лиц, все же есть те, чья популярность остается неизменной. Даутцен Крус определенно относится к числу тех, кого любит публика, дизайнеры и фотографы, и потому каждый новый проект или даже фото в личном микроблоге звезды вызывает невероятный интерес.

14 февраля вместо трогательных фото с любимым супругом Даутцен решила поделиться с поклонниками одним из своих последних снимков, который взбудоражил поклонников. На фото Крус запечатлена совершенно обнаженной, демонстрируя свое роскошное, точеное тело. Как ей только удается выглядеть настолько идеально? И ведь она - мать двоих детей! 

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