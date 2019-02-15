Пт, 15.02.2019
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  • Фото: Арнольд Оксмаа поздравил поклонниц и поклонников с Днем святого Валентина

Фото: Арнольд Оксмаа поздравил поклонниц и поклонников с Днем святого Валентина

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Arnold Oksmaa

ФОТО: Facebook

В своем Facebook известный артист травести-шоу Арнольд Оксмаа, который сейчас проживает и работает в Хельсинки, опубликовал провокационный кадр, с помощью которого поздравил своих фанатов с Днем святого Валентина. 

На фото Арнольд, очевидно, позирует в своем сценическом репертуаре - на мужчине надета ярко-розовая юбка-пачка, образ дополняют заячьи уши и галстук-бабочка. 

«День святого Валентина во всем мире! Мы наслаждаемся хорошей музыкой и воспоминаниями перед концертом! Горько!» - гласит комментарий к фото. 

В Финляндии Арнольд работает артистом очень популярного травести-шоу. В представлении участвуют мужчины, которые переодеваются в женскую одежду и ведут шоу-программу. Арнольд довольно часто делится на своей страничке провокационными фотографиями, а также имеет множество поклонников в Финляндии и из-за рубежа. 

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