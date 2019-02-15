Фото: Арнольд Оксмаа поздравил поклонниц и поклонников с Днем святого Валентина

В своем Facebook известный артист травести-шоу Арнольд Оксмаа, который сейчас проживает и работает в Хельсинки, опубликовал провокационный кадр, с помощью которого поздравил своих фанатов с Днем святого Валентина.
На фото Арнольд, очевидно, позирует в своем сценическом репертуаре - на мужчине надета ярко-розовая юбка-пачка, образ дополняют заячьи уши и галстук-бабочка.
«День святого Валентина во всем мире! Мы наслаждаемся хорошей музыкой и воспоминаниями перед концертом! Горько!» - гласит комментарий к фото.
В Финляндии Арнольд работает артистом очень популярного травести-шоу. В представлении участвуют мужчины, которые переодеваются в женскую одежду и ведут шоу-программу. Арнольд довольно часто делится на своей страничке провокационными фотографиями, а также имеет множество поклонников в Финляндии и из-за рубежа.