Дмитрия Тарасова задержали в московском аэропорту

Вечером 14 февраля российским СМИ стало известно, что 31-летнего Дмитрия Тарасова задержали в московском «Шереметьево». Спортсмен прилетел туда после футбольных сборов в испанском городе Малага. Вскоре одна из сотрудниц аэропорта прокомментировала ситуацию журналистам издания «СтарХит».

Женщина рассказала, что футболист скрыл от таможенников факт наличия в его багаже предметов, подлежащих досмотру, и теперь этот случай рассматривается по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).

«Лучше бы алименты платил, а не через зеленый коридор с превышением ходил», — прокомментировала ситуацию работница «Шереметьево».