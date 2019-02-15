Пластика или наприседала? 20-летняя модель из Ростова поставила всех в тупик

Девушка стала популярной в Instagram благодаря ее эффектным формам, которые роднят ее с американской звездой. Ее ягодицы действительно сложно оставить без внимания. За три года существования странички в соцсети ей удалось собрать около 40 тысяч фанатов.

ФОТО: Instagram

Кроме того, у девушки очень большие губы, тонкая талия и выдающаяся грудь. Ростовская модель указала на странице, что она занимается таро, психологией и создаёт "красивые фигуры", занимаясь фитнесом. Благодаря упражнениям, по словам Екатерины, ей и удалось заполучить такие формы.

Однако девушке пришлось столкнуться с критикой и недоверием со стороны пользователей Сети. Екатерину обвинили в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов и многое переделала в себе. На что ростовчанка отвечает неизменно "нет", ссылаясь помимо тренировок также на правильное питание и хорошую наследственность, пишет КП.

ФОТО: Instagram