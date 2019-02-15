Пластика или наприседала? 20-летняя модель из Ростова поставила всех в тупик

Мода на внешность Ким Кардашян достигла таких размахов, что приобретает гипертрофированные формы. Девушки по всему миру ложатся под нож в погоне за бразильскими ягодицами. Но 20-летняя Екатерина Галиченко утверждает, что смогла добиться такой фигуры самостоятельно.
Девушка стала популярной в Instagram благодаря ее эффектным формам, которые роднят ее с американской звездой. Ее ягодицы действительно сложно оставить без внимания. За три года существования странички в соцсети ей удалось собрать около 40 тысяч фанатов.
Кроме того, у девушки очень большие губы, тонкая талия и выдающаяся грудь. Ростовская модель указала на странице, что она занимается таро, психологией и создаёт "красивые фигуры", занимаясь фитнесом. Благодаря упражнениям, по словам Екатерины, ей и удалось заполучить такие формы.
Однако девушке пришлось столкнуться с критикой и недоверием со стороны пользователей Сети. Екатерину обвинили в том, что она прибегала к помощи пластических хирургов и многое переделала в себе. На что ростовчанка отвечает неизменно "нет", ссылаясь помимо тренировок также на правильное питание и хорошую наследственность, пишет КП.
Но пользователи ссылаются на ранние фото модели, где она выглядит совсем по-другому. Например, на фото 2016 года. Многие сожалели, что внешность Екатерины изменилась таким образом. Сейчас ее бедра в обхвате достигли 105 см. Также у некоторых возникли сомнения в возрасте девушки, ее сочли слишком взрослой для 20.