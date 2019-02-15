Их пять! Знаки Зодиака, которые притягивают к себе неприятности

Ознакомьтесь с «невезучим списком», но не забывайте: даже если вы притягиваете к себе неудачи, вы все равно можете добиться желаемого в любой из сфер жизни, в любом важном деле.

Овен

Овны всегда за любые авантюры и приключения. Они без особых проблем и сомнений могут побросать все дела и отправиться гулять в два часа ночи. Их не нужно долго упрашивать принять участие в какой-нибудь рискованной затее: Овны - первооткрыватели, которые действуют по принципу «сначала сделаю, а потом как-нибудь разберусь с последствиями».

Из-за этого они часто не успевают справляться с обязанностями и сталкиваются с неприятностями.

Построить крепкие отношения с такими людьми смогут только такие же, что объясняет тот факт, что пары Овен - Овен всегда отлично ладят и создают семьи. Представителям этого знака тяжело справиться со своей непоседливостью, которая и является причиной большинства проблем в их жизни.

Рыбы

Представители данного знака Зодиака беспечны и не умеют планировать дела - для этого им просто не хватает усидчивости. Многие винят в этом их творческую натуру, а также энтузиазм, но причина гораздо проще - Рыбы достаточно ленивы, им сложно собраться и приступить к делам, особенно рутинным.

Рыбы часто сталкиваются с проблемами в отношениях из-за своей ветрености и неумения держать обещания. Неприятности следуют за ними по пятам, но редко чему-то их учат. Рыбам просто не хочется переучивать себя, становиться другими. Многие представители этого знака считают, что порядок - это явное проявление конформизма, бесхребетности. И их вряд ли возможно переубедить.

Дева

Девы подвержены негативным вирусным программам, которые и являются источниками большинства неприятностей для представителей этого знака Зодиака. Негативные мысли постоянно преследуют их, а мир зачастую кажется им жестоким, скучным и серым.

Многие Девы являются таковыми с самого рождения, потому что у них развита эмпатия, сострадание, чувство ответственности.

Очень часто неуверенность и замкнутость сменяются импульсивностью, агрессией и жестокостью.

Избавиться от проблем в жизни им помогают позитивные люди. Девам нужно, чтобы в них кто-нибудь верил, тогда черная полоса сменится белой.

Водолей

Водолеи очень самонадеянны. Если им сказать, что у них что-то не выйдет, они тут же возразят вам в ответ. Такая черта характера приводит как к позитивным последствиям, так и к неприятностям. Водолеи часто берут на себя слишком большую ответственность, но не всегда справляются с ней. Они просто забывают о чем-то, запутываясь в делах и обещаниях.

Хорошая новость заключается в том, что они могут совладать с этой особенностью характера и стать более избирательными в делах. Водолеи не прекращают учиться на протяжении всей своей жизни, поэтому у них есть шанс стать лучше и избавиться от постоянных мелких проблем.

Телец

Одно из самых ярких негативных качеств Тельцов - эгоизм. Тельцы нередко считают себя самыми прекрасными, красивыми, успешными, одаренными и способными, а затем страдают от проблем и неприятностей, вызванных самолюбием.