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Галерея: крупнейший в Балтии фестиваль эротики стартует уже сегодня
Предстоящие выходные в Риге будут жаркими – там стартует ежегодный фестиваль Erots 2019.
Двухдневное эротическое шоу в Риге будет проходить два дня. Начнется Erots-2019 в столице Латвии уже сегодня вечером.
Спешим сообщить, что на фестиваль отправился и наш фотокорреспондент. Следите за самыми горячими репортажами на страничках нашего портала.
А пока смотрите на самых ярких участников прошлогоднего фестиваля Erots в нашей галерее!