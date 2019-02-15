Пт, 15.02.2019
Галерея: смотри, какие красотки собрались на препати Simple Session в Таллинне! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

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  • Галерея: крупнейший в Балтии фестиваль эротики стартует уже сегодня

Галерея: крупнейший в Балтии фестиваль эротики стартует уже сегодня
Нескучной пятницы!

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Предстоящие выходные в Риге будут жаркими – там стартует ежегодный фестиваль Erots 2019. 

Двухдневное эротическое шоу в Риге будет проходить два дня. Начнется Erots-2019 в столице Латвии уже сегодня вечером.

Спешим сообщить, что на фестиваль отправился и наш фотокорреспондент. Следите за самыми горячими репортажами на страничках нашего портала.

А пока смотрите на самых ярких участников прошлогоднего фестиваля Erots в нашей галерее! 

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