Что не так с этим унитазом!? Снимки из Финляндии поставили Сеть на уши

Полет творческой мысли временами безграничен и перерастает в дело, достойное уважения и восхищения. Ранее мы рассказывали о создающей невероятные парики для больных раком девочек медсестре, визажисте, с легкостью перевоплощающемся в звезд, и шедевральных десертах мастера кондитерского дела. Конечно, они не единственные в своем роде.

Жительница Финляндии Лииза Хиетанен с детства увлекалась вязанием и мастерски владеет крючком и спицами. Созданием скульптур в характерных для этого ремесла техниках она заинтересовалась еще в 2009-м. Теперь с их помощью она переосмысливает современный мир, создавая реалистичные копии людей и даже их питомцев.

Вдохновение Лииза черпает в повседневности. Своих моделей она встречает в библиотеках, магазинах и даже просто на улице. Ее скульптуры выполнены в полный рост с максимально точной детализацией: некоторые их них издалека практически неотличимы от «оригиналов»! Только взгляните на это фото – нужно хорошо приглядеться, чтобы понять, где настоящая женщина с домашним питомцем, а где их копии.

Этот молодой человек, вероятно, не подозревал, что у него был «близнец».

Эта скульптура не менее реалистична за счет точности передачи даже незначительных деталей.

Как вы думаете, что не так с этим санузлом?

Многое: он частично связан из пряжи.