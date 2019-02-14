Это ваш шанс! Совсем скоро будет грандиозное полнолуние

Февральское полнолуние поднимется 19 числа. Вам может быть интересно, чего вам стоит ожидать, как это будет называться, и какие отличительные черты явления.

Оказывается, эта полная луна действительно будет особенной!

Февральское полнолуние открывает вторую серию из 3 полнолуний, происходящих 21 января, 19 февраля и 21 марта 2019 года.

Мало того, что это будет самая большая луна в году, но его будет сопровождать Регул, самое яркое созвездие Льва.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ночка будет достаточно светлой!

Как она называется?

У этой полной Луны также есть имя, как и у всех полнолуний. В древние времена Луне давали названия по месяцам, чтобы следить за сменой времен года.

Европейцы и индейские племена давали им имена сезонов. Так что вполне уместно назвать это полнолуние Снежным. У него есть и другие названия: Голодная Луна, Грозовая Луна и целомудренная Луна.

Эта Снежная Луна будет восходить в Деве, и согласно астрологии, она создаст идеальный момент для самовыражения.

Сейчас настало время набраться смелости, чтобы попрощаться со всем негативом, который вас преследует. Осмыслите свою жизнь и выясните, что вам больше всего мешает и не дает обрести счастье.

Кроме того, ожидайте приключений! Регул в сочетании с Марсом и Ураном пробудит в вас дух бунтаря, заряжая энергией и силой на перемены.

Но учтите, что в этот период вас легко будет вывести из себя. Помните: это быстро пройдет. Также возможен дополнительный стресс, поскольку мы склонны оказывать дополнительное давление на себя, чтобы оправдать несбыточные ожидания.

Мы склонны уделять слишком много внимания мелочам, волноваться и становиться беспокойными. Сделайте шаг назад, сделайте перерыв, когда это необходимо, и убедитесь, что вы не упускаете из виду общую картину.

Это полнолуние принесет много интересных возможностей. Сохраняйте спокойствие и все будет хорошо!