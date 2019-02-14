Народный артист России умер перед концертом

Народный артист России скончался на 69-м году жизни в одной из больниц Москвы. Меломаны знают его бархатный баритон, помнят яркие победы на конкурсах «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше, где блистала и Алла Пугачева.

Он был одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде. Огромными тиражами выпускались его диски, без Сергея Захарова не обходился ни один телевизионный концерт. В 1975 году Леонид Квинихидзе пригласил его на главную роль в музыкальную комедию «Небесные ласточки», где снимались Людмила Гурченко, Андрей Миронов и Александр Ширвиндт.

В жизни Захарова случалось много трагического. В 1977 году певец был осужден за драку: он хотел провести в зал друзей, но администратор ответил грубым отказом, за что и был избит. Следствие длилось почти полгода, и все это время Захаров сидел в «Крестах». Артист получил год заключения, а после освобождения былая слава пошла на спад...