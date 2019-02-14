Константин Богомолов представил новый сериал с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов представил трейлер своего нового сериала "Содержанки". Клип опубликован на YouTube-канале. Главные роли в исполнят Дарья Мороз, бывшая супруга Богомолова, и Сергей Бурунов. Журналистка Ксения Собчак сыграет лишь эпизодическую роль.
Режиссер покажет как живет московской светской элиты, их пороки и нравы. Отдельная тема посвящена содержанкам и их покровителям.
Телеведущая Ксения Собчак играет светского журналиста. Примечательно, что главную роль в картине исполнила Дарья Мороз, экс-супруга Богомолова.
Киноновость в очередной раз подогрела общественность и вызвала ряд слухов. Не была ли скандальная история с избиением Богомолова лишь пиар-проектом?