Кайли Дженнер показала невероятный сюрприз от любимого на День святого Валентина
Сестра популярной телезвезды Ким Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер показала, как ее поздравил с Днем влюбленных ее возлюбленный и отец ее ребенка Трэвис Скотт.
Придя домой, Дженнер обнаружила настоящий туннель из огромных цветочных сооружений в форме сердца, окруженные свечами. Сюрприз от любимого Кайли сразу же запечатлела на видео и поделилась со своими подписчиками в соцсетях.
Похоже, что Кайли уже выбрала наряд для празднования Дня святого Валентина. На своей странице в Instagram она опубликовала фото в красивом красном платье с высоким разрезом. Образ девушка дополнила нюдовыми лодочками на каблуке.
Фото смотри ЗДЕСЬ!
Не так давно 21-летняя Кайли Дженнер не на шутку переполошила своих поклонников, объявив им о том, что у нее есть интересная новость. В сети на Кайли посыпались десятки предположений от фанатов. Многие ее поклонники предположили, что Дженнер вновь беременна от своего возлюбленного, 26-летнего Трэвиса Скотта и скоро в семействе Кардашьян-Дженнер будет пополнение. Тогда Кайли отрицала все догадки. Но последний последний пост Дженнер в Instagram вновь заинтриговал подписчиков и они стали писать поздравления в комментариях. На своей странице в instagram Кайли разместила фото своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и написала "Ребенок № 2?".