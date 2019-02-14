Кайли Дженнер показала невероятный сюрприз от любимого на День святого Валентина

Не так давно 21-летняя Кайли Дженнер не на шутку переполошила своих поклонников, объявив им о том, что у нее есть интересная новость. В сети на Кайли посыпались десятки предположений от фанатов. Многие ее поклонники предположили, что Дженнер вновь беременна от своего возлюбленного, 26-летнего Трэвиса Скотта и скоро в семействе Кардашьян-Дженнер будет пополнение. Тогда Кайли отрицала все догадки. Но последний последний пост Дженнер в Instagram вновь заинтриговал подписчиков и они стали писать поздравления в комментариях. На своей странице в instagram Кайли разместила фото своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и написала "Ребенок № 2?".