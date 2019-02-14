Она безжалостный социальный альпинист: известный журналист рассказал о встрече с Меган Маркл

Королевская свадьба с принцем Гарри в одночасье сделала из простой американской актрисы, сыгравшей в сериале "Форс-мажоры", одну из самых обсуждаемых женщин мира. Сегодня за 37-летней Меган Маркл следят миллионы людей, которые не только восхищаются герцогиней, но и стараются во всем походить на супругу принца Гарри. Впрочем, вместе с армией поклонников у Меган появилось не меньше и хейтеров, которые не упускают возможности раскритиковать Маркл. Так, к примеру, в Сети регулярно появляются сообщения о сложном характере герцогини. Якобы Меган плохо обращается с обслуживающим персоналом, заносчивая и хитрая.

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И если сообщения, поступающие от инсайдеров, еще можно поставить под сомнение, то словам известного публициста Пирса Моргана, который лично знаком с Меган, сложно не поверить.

Так, по словам Пирса, он познакомился с Маркл еще задолго до ее знакомства с Гарри, и слухи о неприятном характере герцогини вовсе не удивляют его.

Публицист вспоминает, что на свадьбу не были приглашены три близких друга принца Гарри и члены семьи Меган, чем были очень обижены. Пирс считает, что именно Маркл приложила руку к тому, чтобы вместо обычных гостей места достались звездам - Опре Уинфри, Дэвиду и Виктории Бекхэм, Серене Уильямс, чете Клуни, Приянке Чопре и другим.

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"Это несколько удивляет тех, кто считает свадьбу — событием семейным. Все это меня не сильно шокировало, так как я имею собственный опыт общения и встреч с миссис Маркл. И этот опыт убедил меня в том, что она безжалостный социальный альпинист. Неудивительно, что ее семья не в восторге от ее новой роли. Она бросила их всех как мешок с протухшей картошкой, чтобы они не отравили ее новую идеальную королевскую жизнь", — поделился Пирс.