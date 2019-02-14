Беляева, Коваленко, Шмигун... Самые красивые эстонские спортсменки, похожие на голливудских звезд!
Эстонские спортсменки – не только умницы, но и красавицы. Чтобы доказать это, портал Elu24 сравнил снимки, сделанные во время состязаний с фоторафиями с красных дорожек. Смотри, что из этого вышло!
- Келли Сильдару (чемпионка мира по фристайлу)
- Катрина Лехис (фехтовальщица-шпажистка, чемпионка Европы)
- Саския Алусалу (конькобежка, многократная чемпионка Эстонии)
- Элизабет Йыги (призер соревнований, роликобежный спорт)
- Юлия Беляева (эстонская фехтовальщица на шпагах, двукратная чемпионка мира)
- Анастасия Коваленко (эстонская мотогонщица по шоссейно-кольцевым мотогонкам и политик)
- Ясмин Юпраус (бронзовый чемпион соревнований по аквабайку)
- Кристина Шмигун-Вяхи (эстонская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира)