Чт, 14.02.2019
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  • Беляева, Коваленко, Шмигун... Самые красивые эстонские спортсменки, похожие на голливудских звезд!

Беляева, Коваленко, Шмигун... Самые красивые эстонские спортсменки, похожие на голливудских звезд!
ФОТО!

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Julia Beljajeva. Vasakpoolse pildi autor: Tairo Lutter, paremapoolse pildi autor: Konstantin Sednev

ФОТО: Elu24 kollaaž

Эстонские спортсменки – не только умницы, но и красавицы. Чтобы доказать это, портал Elu24 сравнил снимки, сделанные во время состязаний с фоторафиями с красных дорожек. Смотри, что из этого вышло!

  • Келли Сильдару (чемпионка мира по фристайлу)

ФОТО: Elu24 kollaaž

  • Катрина Лехис (фехтовальщица-шпажистка, чемпионка Европы)

ФОТО: Elu24 kollaaž

  • Саския Алусалу (конькобежка, многократная чемпионка Эстонии)

ФОТО: Elu24 kollaaž

  • Элизабет Йыги (призер соревнований, роликобежный спорт)

ФОТО: Elu24 kollaaž

  • Юлия Беляева (эстонская фехтовальщица на шпагах, двукратная чемпионка мира)

ФОТО: Elu24 kollaaž

  • Анастасия Коваленко (эстонская мотогонщица по шоссейно-кольцевым мотогонкам и политик)

ФОТО: Elu24 kollaaž

  • Ясмин Юпраус (бронзовый чемпион соревнований по аквабайку)

ФОТО: Elu24 kollaaž

  • Кристина Шмигун-Вяхи (эстонская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира)

ФОТО: Elu24 kollaaž

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