Чт, 14.02.2019
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  • «Я совсем подавлена»: родившая Тодоренко объявила о своем недуге

«Я совсем подавлена»: родившая Тодоренко объявила о своем недуге

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Регина Тодоренко

ФОТО: Asatur Yesayants / Sputnik/РИА Новости

Регина Тодоренко вернулась к работе буквально через месяц после рождения сына от певца Влада Топалова. Энергичная ведущая с головой окунулась в съемки новых блоков передачи «Пятница с Региной», что негативно сказалось на ее здоровье. Тодоренко сразил лактостаз.

Телеведущая рассказала о самочувствии: «Я горю почти сутки – 38,8. Еще вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35.6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур» (орфография и пунктуация автора сохранены)

Телеведущая сделала вывод, что рано вышла на работу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лактостаз — застой молока в протоках молочных желез, одно из осложнений грудного вскармливания. 

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