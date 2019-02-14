«Я совсем подавлена»: родившая Тодоренко объявила о своем недуге

Регина Тодоренко вернулась к работе буквально через месяц после рождения сына от певца Влада Топалова. Энергичная ведущая с головой окунулась в съемки новых блоков передачи «Пятница с Региной», что негативно сказалось на ее здоровье. Тодоренко сразил лактостаз.
Телеведущая рассказала о самочувствии: «Я горю почти сутки – 38,8. Еще вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35.6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Телеведущая сделала вывод, что рано вышла на работу.
Лактостаз — застой молока в протоках молочных желез, одно из осложнений грудного вскармливания.