«Я совсем подавлена»: родившая Тодоренко объявила о своем недуге

Телеведущая рассказала о самочувствии: «Я горю почти сутки – 38,8. Еще вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35.6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур» (орфография и пунктуация автора сохранены).