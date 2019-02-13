Интересно! Семь вредных продуктов, которые не так уж и вредны

Сахар. Диетолог отметил, что употребление такого вредного казалось бы продукта, как сахар, вполне вписывается в формат здорового питания. Употребление сахара до 26 граммов (6 чайных ложек) в день полезно для организма. Сахар - источник глюкозы, которая помогает работе печени и необходима для выработки серотонина - гормона, влияющего на хорошее настроение и качественный сон, пишет Medikforum.ru.

Хлеб. Врач не советует есть хлеб и булки из рафинированной белой муки. Но выпечка из цельнозерновой муки – не вредная, в особенности из дробленой муки второго сорта. Такая мука снабжает организм растительным белком, кальцием, железом, хромом, витамины группы В, Е.

Сливочное масло. По словам Селина, полезное сливочное масло должно быть 82,5 процента и больше: в нем присутствуют витамины А, РР, Е, D. Главное условие – употреблять сливочное масло умеренно, не более 10 граммов в день.

Майонез. Еще один вредный продукт, который не так уж и вреден, если приготовлен правильно, то есть, без добавления искусственных добавок. Классический рецепт майонеза подразумевает использование растительного масла, горчицы, лимонного сока, яичного желтка, уксуса, специй и пряностей – разве это вредный набор? С ним организм получает витамины группы В и антиоксидант лецитин.

Консервы и кетчуп. Диетолог отмечает, что консервы из морской рыбы жирных сортов – это продукт, содержащий много кальция, а также жирные кислоты, магний, фосфор, калий. Консервы из овощей и фруктов красной и оранжевой окраски также скорее полезные, чем вредные. В этих плодах содержатся антиоксиданты бета-каротин и ликопин, защищающие организм от рака и старения, - в результате термической обработки они только усиливают полезные свойства. По этой же причине не является вредным кетчуп, приготовленный по всем правилам: в нем наличествует большое количество ценных для здоровья микроэлементов. Также, по словам эксперта, в консервированных продуктах прекрасно сохраняются жирорастворимые витамины А, К, Е, D.