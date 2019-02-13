Ванесса Паради спела песню про Киев — и она тут же стала хитом

В этой лирической композиции Ванесса делится своими впечатлениями и воспоминаниями о визите в украинскую столицу в 2016 году. Тогда Паради приезжала в Киев для участия в съемках фильма литовского режиссера Шарунаса Бартаса «Иней», пишет Lifter.com.ua.

Вот о чем поется в песне «Kiev»:

«Киевский снег.

Небо в горящих поцелуях.

Так далеко ли до завтра?

Губы Киева

Еще сохранили вкус

Этого мягкого месяца.

Так ли далеко до твоих рук?

Все пролетит.

Учитесь хранить мечты

До темноты,

Чтобы мы встретились в Киеве».