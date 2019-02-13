Для менее обеспеченных фанатов Аллы Пугачевой организуют отдельный концерт

Но их не оставят без песен любимой исполнительницы. Решено организовать альтернативный концерт с умеренными ценами на билеты: от 4 (54 евро) до 60 тысяч рублей (810 евро). Концерт «Праздник для Аллы» состоится 8 апреля в Crocus City Hall. На сцене выступят коллеги Аллы Борисовны и исполнят ее хиты. В этот день выступят Светлана Лобода, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Сергей Шнуров и многие другие. Пока неизвестно, почтит ли своим вниманием это шоу сама Пугачева, пишет 7d.org.ua.