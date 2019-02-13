Галерея: Меган Маркл появилась в безупречном белом наряде, но переборщила с косметикой

На днях герцогиня Сассекская вместе с мужем побывала на представлении в Музее естественной истории в Лондоне. Для этого выхода будущая мать выбрала белоснежный аутфит.

37-летняя Меган Маркл находится на седьмом месяце беременности, но в декретный отпуск не торопится уходить. Герцогиня появилась на публике в эффектном белоснежном наряде. Она надела платье с воротником-стойкой Calvin Klein и пальто в тон Amanda Wakeley. Образ дополнили бархатные лодочки и клатч цвета хаки. К наряду Меган на этот раз сложно придраться — стильно и комфортно. Герцогиня перестаралась лишь с мерцающей косметикой для лица и тела, что смотрится на фотографиях крайне неестественно, пишет Woman.