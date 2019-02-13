Две невесты: ставший женщиной 69-летний отчим Кардашян женится на 21-летнем трансгендере

В 2015 году 66-летний Брюс (Кейтлин) Дженнер сменил пол, в один момент став самым известным трансгендером мира. Крис Дженнер не смогла смириться с такой переменой в облике мужа и вскоре подала на развод.

Некоторое время Кейтлин переживала разрыв с женой. Лишь через год после развода родственница Кендалл и Кайли Дженнер решила заняться своей личной жизнью — однако своей ориентации не изменила. В 2017 году СМИ стало известно, что теледива встречается с юной моделью Софией Хатчинс, которая также пережила смену пола.

В прессе не раз появлялись слухи о том, что пара хочет узаконить отношения, но сами Кейтлин и София предпочитали не комментировать свою личную жизнь. В последнее время знаменитости перестали скрывать роман и стали все чаще вместе появляться на светских мероприятиях, с удовольствием позируя фотографам. Именно это и натолкнуло журналистов на мысль о том, что в скором времени Дженнер и Хатчинс все же сыграют свадьбу — а инсайдеры подтвердили эту информацию, сообщив, что невесты уже выбирают себе подвенечные наряды.