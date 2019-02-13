Звезда «Холостяка» с Егором Кридом пропала в Москве

24-летняя Роза Герц известна в Сети не только по проекту «Холостяк» с Егором Кридом. Еще в 2016 году девушка решила начать карьеру в шоу-бизнесе и стать певицей. Брюнетка даже успела представить клип на песню «Расстаться», который вышел на YouTube-канале Максима Фадеева.

Новогодние праздники Анастасия Матронина (настоящее имя Розы Герц) проводила в Арабских Эмиратах. В Россию она должна была вернуться 30 января. Подруги отмечают: последнюю активность в социальных сетях Роза Герц проявила на пути в Москву. Девушка выложила в Instagram видео из самолета и с тех пор не выходила на связь.

Близкие певицы утверждают, что дома она тоже не появлялась. «На сообщения не отвечает, телефон вне зоны доступа», — говорится в объявлении о пропаже.

«Мы приняли обоюдное решение дать это огласке, так как очень переживаем, и хотим собрать больше информации! Многие знакомые просто отказались предпринимать какие-то действия, объясняя это тем, что ''Насте это не понравится''. Я вообще не понимаю, что у этих людей в голове! Понравится-не понравится, человек пропал! И его уже нет 12 дней!», — написала в Instagram одна из подруг Герц. Там уже запустили хэштег #найдирозу.