Концерт популярных рокеров в Saku Suurhall разозлил фанатов: будьте людьми, верните деньги обратно!

Билеты на концерт The Neighbourhood продавались еще с минувшей осени. Рокеры впервые должны были приехать в Эстонию, поэтому и интерес к мероприятию был достаточно высоким. Кто же мог подумать, что после долгожданного выступления останется столько недовольных.

Главным образом гости концерта были огорчены плохим звуком. «Извините, но на самом деле, что случилось со звуком на концерте? Это было ужасно .... Можно ли где-нибудь попросить возврата денег за билет? » – пишет на страничке мероприятия в Facebook Алвар.

«Полгода ожидания, и никогда не было еще концерта с таким ужасным звуком», – добавляет свои впечатления о концерте Энели.

«Ужасное разочарование было на самом деле, что помешало насладиться даже теми немногими моментами, когда звук был терпимым», – пишет Лена, «Мы были относительно впереди и хотели просто уйти. Я был на многих концертах, и, к сожалению, это был худший опыт, даже по сравнению с обычным плохим звучанием в Saku».

«Можно ли вернуть хотя бы половину денег за билет из-за плохого звука?» – спрашивает огорченная Мадли-Май. Кроме того, она пишет, что ей сказали, что перед самой сценой был хороший звук, а страдали более далекие ряды. «На самом деле, перед сценой было еще хуже», – пишет она о концерте.

«Я пошел домой на 45 минут раньше и насладился музыкой группы, слушая Youtube. Никогда раньше не был на таком плохом концерте», – признается Кэролайн.

Люди возмущаются, что чуть не оглохли и просят у организаторов вернуть деньги за билет. «Будьте людьми, признайте свою ошибку и верните деньги обратно», – пишут расстроенные слушатели.

Смотрите страницу мероприятия на Facebook ЗДЕСЬ!

В свою очередь, портал Elu24 обратился к организаторам вчерашнего концерта The Neighbourhood за комментариями. «Звук определяет звукорежиссер каждой группы. Если звукорежиссер группы решил включить звук именно так, организатор ничего не может с этим поделать», – сказал пресс-секретарь организатора концерта Гуннар Вийзе.