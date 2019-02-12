Ксения Собчак призналась, сколько стоит рекламный пост в ее Instagram

Недавно Ксения Собчак решила порассуждать о том, как многие интернет-магазины ведут свой бизнес. Знаменитость посетовала на то, что шоу-румы зачастую не пишут цены на товары, и это значительно усложняет процесс выбора и покупки.

«Вы боитесь шокировать подписчиков ценой? Но где логика — если вы продаете что-то, зачем вам подписчики, которых возмутит ваша цена? И что вообще за адское неумение в нашей стране говорить про деньги, скрывать зарплату и не ставить цену на тобой же продаваемые товары?» — выразила недовольство российская телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В ответ на этот пост одна из подписчиц попросила Собчак раскрыть размеры ее собственных заработков.

«Ксюша, а сколько стоит реклама на твоей страничке? Думаю, ты первая покажешь пример открытости», — задала вопрос девушка.

«От 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от категории товара. И всегда с пометкой #направахрекламы», — не заставила ждать ответа знаменитость. Многие подписчики Ксении были возмущены стоимостью рекламы в ее профиле. «Откуда такие расценки?», «Делает деньги из воздуха!», «И кто-то же платит за это такие деньги», — недоумевали комментаторы. Однако нашлись и те, кто считает, что телеведущая заслуживает таких гонораров, и поддержали ее.