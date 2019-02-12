Обманул на сто миллионов: Волочкова заявила в полицию на бывшего мужа

Балерина Анастасия Волочкова решила обратиться в полицию после того, как ее обманули на 100 миллионов рублей, передает Lenta.
По данным источников агентства, артистка подала заявление на бывшего гражданского мужа — владельца строительного бизнеса в Астрахани. Отмечается, что он обманом получил от жены деньги и исчез, после чего она попросила привлечь его к уголовной ответственности. По факту случившегося организовали проверку.
Как отмечает РБК, речь идет о предпринимателе Игоре Вдовине, с которым балерина прожила пять лет. У пары есть дочь Ариадна. После расставания Волочкова неоднократно обвиняла бывшего мужа в том, что он не вернул ей сумму, которую взял в долг для развития своего бизнес-проекта в сфере недвижимости.
30 января артистка рассказала, что сенатор Рауф Арашуков дважды обманул ее, когда она приезжала в Карачаево-Черкесию. По словам Волочковой, член Совфеда не доплатил ей за выступления в регионе. «А цена вопроса была минимальная, только на команду, поскольку благотворительные концерты», — пояснила балерина.