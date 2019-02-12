Жена написала на Аршавина заявление в полицию

Супруга Аршавина утверждает, что он угрожает ей «путем направления СМС-сообщений, пугает меня лишением свободы («тюрьмой»), возбуждением против меня уголовных дел». Из опубликованного заявления следует, что футболист обратился в суд с просьбой о расторжении брака.

О проблемах в отношении с женой Аршавин рассказал в ноябре 2017-го. Он признал, что изменял Алисе, а также сказал, что жалеет об этом. Сама женщина в январе заявила, что их брак был расторгнут. Пара поженилась в 2016 году, у них родилась дочь.