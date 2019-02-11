Фото: как российские знаменитости провели выходные

В выходные, как обычно, звезды делились моментами своего досуга. Кто-то посещал светские мероприятия, шумные вечеринки, а кто-то работал на концертах.
Русский TVNET предлагает заглянуть в выходные звезд российского шоу-бизнеса.
Андрей Малахов
Сегодня в 17.30 в #приветандрей Сергей Лазарев всё расскажет, покажет и споёт! @eurovision 2019 и участники разных лет: @alsou_a , @yuliasavicheva , @official_juliavolkova . Впервые - Никита Лазарев ( сын Сергея ) - эксклюзивное интервью! #12points #субботавечер #onedirection
Настя Каменских
Стас Михайлов
Леонид Агутин
Доченьке нашей 20 лет сегодня! Горжусь сильно! Нет, не тем, что талантливая. Так уж получилось. Не тем что умная и красивая. Это понятно. В маму. А тем, что рассудок не теряет! И всё равно очень переживаю. Как будто прислушиваюсь, как дышит. Переживаю, зная, как это бывает не просто сопровождать по жизни свои собственные способности, свою творческую зависимость! Лети, девочка! Твори! Живи ярко! Не предавай свою сущность и, Дай Бог, твоя муза тебя не предаст. С Днём Рождения, любовь моя! Счастлив, что ты есть!
Валерия
Ирина Дубцова
Кристина Орбакайте
Анна Седокова
Через несколько минут, я улечу из Екатеринбурга, но этот концерт останется в моем сердце навсегда. Я иду к своей мечте, ошибаясь , падая , поднимаясь, может долго, может иногда заворачивая не на ту дорогу, но я иду и точно знаю, что не одна. Спасибо, что #ВЫ у меня есть ❤️ #МояВселенная
Сергей Лазарев
Влад Топалов
Глюкоза
Вера Брежнева
Светлана Лобода
Филипп Киркоров
Прошло несколько дней, и я не спешил со словами восторга и восхищения в адрес этого потрясающего Большого Артиста- ДИМЫ БИЛАНА @bilanofficial и его невероятно стильного, оригинального и самое главное НИ НА ЧТО И НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖЕЕ ШОУ -«ПЛАНЕТА БИЛАН» , прошедшее и собравшее на днях полный 10-и тысячный Дворец Спорта «ВТБ АРЕНА» в Москве, потому что это Шоу и увиденное мной действие все эти дни, как хорошее вино «настаивалось» и открывало все эти дни ,и восстанавливало в моей памяти все новые и новые картины этого действия и филигранные грани таланта Димы! И вот «настоявшись» , сегодня, в воскресный день, я делюсь с вами этими впечатлениями, кадрами и восторгами в адрес Димы и его команды во главе с Яной Рудковской @rudkovskayaofficial и всеми теми , кто принимал участие в создании этого удивительного Щоу для благодарных зрителей и на радость всем нам, друзьям и многотысячным поклонникам Димы Билана и его «Музыкальной Вселенной». Твори Мастер! Ты даришь надежду всем тем кто любит и слушает музыку, что в нашей стране музыкальная культура развлекательной музыки находится на очень высоком мировом уровне и такие Музыканты как ты -пример для подражания не только в нашей стране, но и во всем мире. Желаю тебе , чтобы с этим шоу ты объездил всю нашу огромную и необъятную страну вдоль и поперёк, и аншлагов тебе и радости, такой же ,и ощущения космического полёта долгого и красивого ,открывая в своём «музыкальном космическом полёте» все новые и новые Миры и Планеты, при этом удивляя и радуя чужие цивилизации....🎼👏
Дима Билан
Ани Лорак
Полина Гагарина
Конечно, конкурс и, конечно, ко Дню всех влюблённых ❤ Победителю - золотой кулон Messika из коллекции Move с бриллиантами 💎 Три живых бриллианта в украшении символизируют вечную любовь – вчера, сегодня и завтра. Чтобы принять участие в конкурсе, подпишись на @messikajewelry @mercury_russia и отметь в комментариях двоих друзей. Итоги 13 февраля ❤ у меня в сториз. В комментариях не забудь указать цвет золота (белый или розовый). Подробное видео кулонов доступно в сториз #MessikaLove#MovebyMessika
Ольга Бузова