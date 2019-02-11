Ср, 13.02.2019
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  • В смокинге на голое тело: смелый выход Ирины Шейк восхитил публику

В смокинге на голое тело: смелый выход Ирины Шейк восхитил публику
ФОТО!

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Irina Shayk

ФОТО: Scott Garfitt / EMPICS Entertainment

В Лондоне 10 февраля состоялась церемония вручения наград BAFTA 2019. Главную награду в категории "Лучший фильм" завоевала картина "Рома" Альфонсо Куарона, а лучшим британским фильмом признана лента "Фаворитка".

Звезды на красной дорожке смогли удивить своими дорогими нарядами и украшениями, сменой прически и цвета волос. Актер и режиссер Брэдли Купер, который также получил статуэтку, пришел на церемонию не один – его сопровождала возлюбленная, модель Ирина Шейк. Она недавно прокомментировала слухи о расставании с Брэдли. 

ФОТО: Scott Garfitt / EMPICS Entertainment

На красной дорожке премии BAFTA 2019 Ирина Шейк появилась не в традиционном вечернем платье, в смокинге. Модель надела его на голое тело, аккуратно собрав волосы на затылке. Выглядела она очень сексуально и эффектно.

ФОТО: Joel C Ryan / AP

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