В смокинге на голое тело: смелый выход Ирины Шейк восхитил публику
В Лондоне 10 февраля состоялась церемония вручения наград BAFTA 2019. Главную награду в категории "Лучший фильм" завоевала картина "Рома" Альфонсо Куарона, а лучшим британским фильмом признана лента "Фаворитка".
Звезды на красной дорожке смогли удивить своими дорогими нарядами и украшениями, сменой прически и цвета волос. Актер и режиссер Брэдли Купер, который также получил статуэтку, пришел на церемонию не один – его сопровождала возлюбленная, модель Ирина Шейк. Она недавно прокомментировала слухи о расставании с Брэдли.
На красной дорожке премии BAFTA 2019 Ирина Шейк появилась не в традиционном вечернем платье, в смокинге. Модель надела его на голое тело, аккуратно собрав волосы на затылке. Выглядела она очень сексуально и эффектно.