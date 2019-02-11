В смокинге на голое тело: смелый выход Ирины Шейк восхитил публику

Звезды на красной дорожке смогли удивить своими дорогими нарядами и украшениями, сменой прически и цвета волос. Актер и режиссер Брэдли Купер, который также получил статуэтку, пришел на церемонию не один – его сопровождала возлюбленная, модель Ирина Шейк. Она недавно прокомментировала слухи о расставании с Брэдли.