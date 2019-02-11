Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович снялась топлес

В свое время Мирослава Карпович прославилась благодаря роли в ситкоме «Папины дочки», в котором она сыграла Марию Васнецову. На протяжении длительного времени окружающих беспокоила якобы нездоровая худоба Карпович, однако актриса всячески отрицала тот факт, что ограничивает себя в питании.

«Я всегда была просто худой, — делилась актриса в одном из интервью. — Многие, кто меня знает, особых перемен не видят ни в сторону чрезмерной худобы, ни в сторону полноты. Ну, пишут журналисты уже несколько лет про то, как я умираю от анорексии. Только вот хоть бы смотрели мой Instagram. Пока они пишут о моих предсмертных состояниях — я с детьми хороводы вожу в бескрайних просторах нашей Родины. Так и кто из нас болен?»