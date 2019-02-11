Ср, 13.02.2019
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  • Фигура — бомба! Русская девушка из Эстонии восхищает Instagram своей красотой

Фигура — бомба! Русская девушка из Эстонии восхищает Instagram своей красотой
ФОТО!

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ФОТО: Instagram

В социальной сети Instagram набирает популярность блог уроженки Эстонии Алины Семеновой, в котором девушка публикует снимки своих путешествий. 

За жизнью Алины в Сети следит почти 70 тысяч человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В своем блоге Алина рассказывает, что родилась в Таллинне, но в возрасте четырех лет вместе с родителями переехала в Канаду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка не упускает ни единой возможности отправиться в экзотические страны, а фото, которые она публикует, собирают тысячи лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alina Semjonov (@alinasemjonov) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alina Semjonov (@alinasemjonov) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alina Semjonov (@alinasemjonov) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alina Semjonov (@alinasemjonov) on

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