Фигура — бомба! Русская девушка из Эстонии восхищает Instagram своей красотой
В социальной сети Instagram набирает популярность блог уроженки Эстонии Алины Семеновой, в котором девушка публикует снимки своих путешествий.
За жизнью Алины в Сети следит почти 70 тысяч человек.
В своем блоге Алина рассказывает, что родилась в Таллинне, но в возрасте четырех лет вместе с родителями переехала в Канаду.
Девушка не упускает ни единой возможности отправиться в экзотические страны, а фото, которые она публикует, собирают тысячи лайков.