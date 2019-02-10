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  • Вот это декольте! 22-летняя Белла Хадид поразила смелым нарядом

Вот это декольте! 22-летняя Белла Хадид поразила смелым нарядом

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Белла Хадид.

ФОТО: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

Знаменитая модель Белла Хадид, которая появилась в эпатажном образе на одной из вечеринок, очаровала новым ярким выходом на подиум. 

Белла Хадид стала приглашенной звездой на показ новой коллекции бренда Ralph Lauren, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Это не первое сотрудничество модели с брендом, однако американка по-особенному пережила шоу и была в восторге от яркого образа.

ФОТО: Carl Timpone / AP

По замыслу дизайнера, манекенщицы в роскошных нарядах спускались к гостям по лестнице, после чего эффектно вышагивали по подиуму. Но появление Беллы Хадид затмило многих ее коллег: в зале она появилась в роскошном золотом платье с большим декольте. Платье изящно подчеркнуло стройную фигуру и обнажило ее грудь.

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