Оззи Осборн срочно доставлен в реанимацию

Недавно госпитализированного рок-музыканта Оззи Осборна перевели в отделение интенсивной терапии, пишет Лайф со ссылкой на The Mirror. Сообщается, что состояние музыканта резко ухудшилось.

По данным издания, жена и дети лидера Black Sabbath три дня провели у его постели в частной клинике.

— Бедный старый Оззи переживает не лучшие времена. Он ведёт упорную борьбу с гриппом, который перешёл в бронхит. Врачи боятся, что он заболеет пневмонией, которая для человека старше 70 лет может оказаться фатальной, — сказал газете источник.

Тем не менее медики заявили, что у Осборна есть шансы поправиться и вернуться домой в течение ближайшей недели.