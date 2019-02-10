Как символично! Влад Топалов рассекретил имя сына

Певец впервые рассказал о некоторых сложностях, с которыми он столкнулся после рождения мальчика. Выяснилось, что самым трудным испытанием для Влада Топалова стали бессонные ночи.
На днях певец вместе со своей женой ведущей Региной Тодоренко отметили два месяца со дня рождения их сына. И если молодая мама стала рассказывать подробности из родительской жизни уже спустя несколько дней после родов, то Топалов, наоборот, хранил молчание. Подробностями о своем отцовстве он поделился в студии программы Андрея Малахова «Привет, Андрей», куда пришел, чтобы поддержать своего друга Сергея Лазарева, ставшего официальным представителем России на песенном конкурсе «Евровидение».
Лазарев публично поздравил друга с рождением сына и признался, что давно знает о том, как назвали ребенка. Сам Топалов не стал делать из этого тайну и сообщил, что назвал мальчика Михаилом. «Майкл», — переиначил Лазарев. Скорее всего, певец дал малышу имя в честь своего отца.
Топалов признался, что в первое время после рождения ребенка он был на эмоциях, а потом просто растерялся и не знал, как вести себя с ребенком. Сейчас Влад уверяет, что привык и справляется со всеми бытовыми обязанностями: умеет держать ребенка столбиком после кормления и не смущается тем, что сын может на него срыгнуть. Но певцу до сих пор тяжело справляться с недосыпом в отличие от жены, которой он искренне восхищается.
Первое время было страшно, непонятно. Я записывал на диктофон слова акушера о том, как купать, мыть, держать. Все равно ничего не понимал, но сейчас мы уже привыкли, справились. Сегодня я уже был весь обрыган несколько раз, — признался Влад в программе «Привет, Андрей». — И Регине надо отдать должное. Она потрясающая мать. С самой первой секунды она ночью, днем, вечером, когда угодно все делает. Мы все на гастролях знаем, что такое не спать. Но каждые два часа вставать — это совсем другие ощущения, я к этому не был готов. У Регины почему-то вообще проблемы с этим не было