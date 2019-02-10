Как символично! Влад Топалов рассекретил имя сына

Первое время было страшно, непонятно. Я записывал на диктофон слова акушера о том, как купать, мыть, держать. Все равно ничего не понимал, но сейчас мы уже привыкли, справились. Сегодня я уже был весь обрыган несколько раз, — признался Влад в программе «Привет, Андрей». — И Регине надо отдать должное. Она потрясающая мать. С самой первой секунды она ночью, днем, вечером, когда угодно все делает. Мы все на гастролях знаем, что такое не спать. Но каждые два часа вставать — это совсем другие ощущения, я к этому не был готов. У Регины почему-то вообще проблемы с этим не было