Будем реалистами: Лазарев оценил свои шансы на победу в «Евровидении»

— Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое моё выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни. И сейчас раcклад может быть совершенно другой, — сказал он.

Музыкант также пообещал зрителям, что сделает все для победы, и рассказал, что представит публике "нового себя". Взамен певец попросил "держать кулачки" за него. Находящийся рядом с ним в этот момент Филипп Киркоров повторил сказанные ранее слова о том, что он уверен в успехе выступления Лазарева на Евровидении.