Фото: постройневшая Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

Для выхода в свет 63-летняя исполнительница выбрала черный наряд с юбкой выше колен и блестящие высокие сапоги в тон.

Отметим, что певица всю жизнь борется с лишними килограммами. Однако в прошлом году она заявила, что больше не хочет сидеть на диетах. Затем появились слухи об ее расставании с мужем, Долина значительно набрала в весе. Недавно артистка вновь похудела, но вышла на публику одна.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Недавно звезда вновь появилась на публике. Она была в черной обтягивающей юбке, которая показывала стройные ноги. Лицо 63-летней певицы тоже заметно похудело. Однако Ильи Спицина рядом с возлюбленной не оказалось.