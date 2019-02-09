Фото: постройневшая Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

В последнее время признанная дива отечественной эстрады Лариса Долина не жаловала светские мероприятия, однако для премьеры картины "Алита: боевой ангел" сделала исключение.
Для выхода в свет 63-летняя исполнительница выбрала черный наряд с юбкой выше колен и блестящие высокие сапоги в тон.
Отметим, что певица всю жизнь борется с лишними килограммами. Однако в прошлом году она заявила, что больше не хочет сидеть на диетах. Затем появились слухи об ее расставании с мужем, Долина значительно набрала в весе. Недавно артистка вновь похудела, но вышла на публику одна.
Недавно звезда вновь появилась на публике. Она была в черной обтягивающей юбке, которая показывала стройные ноги. Лицо 63-летней певицы тоже заметно похудело. Однако Ильи Спицина рядом с возлюбленной не оказалось.
Пара до сих пор не комментирует разговоры об их расставании, а вот друзья знаменитости молчать не стали. «Да, они некоторое время назад расстались. Они нормально общаются. Разве не бывает дружеских отношений между бывшими супругами? И, знаете, деньги примиряют кого угодно. Капитал у них есть, зачем делить. Тем более, они официально не расписывались, жили гражданским браком», — говорил Станислав Садальский.