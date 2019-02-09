У Весов могут возникнуть трудности, а Водолеям стоит быть внимательнее! Гороскоп на 9 февраля

Лев

В целом день складывается неплохо, но вы склонны излишне остро реагировать на любые трудности и критику, что и может стать причиной проблем. Не ждите от окружающих безусловного одобрения каждого своего поступка, абсолютной поддержки. Будьте готовы обосновать свою позицию в беседе с коллегами, друзьями, любимым человеком. Если причины ваших поступков будут истолкованы ложно, гармония даже в самых прочных и доверительных отношениях будет нарушена.

Легче всего поладить с родственниками: именно они готовы проявить понимание и участие, отнестись снисходительно к допущенным вами промахам. Профессиональных проблем не возникнет, творческая работа принесет моральное удовлетворение.

Дева

Гармоничный день, который характеризуется усилением позитивных тенденций, появлением новых интересов, возможностей и целей. Улучшается ситуация на работе, можно обсудить важные вопросы с руководством, договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, заручиться поддержкой влиятельных особ. Финансовая картина благоприятна, вы мудро распоряжаетесь деньгами.

Хорошо складывается общение с близкими, не разочаруют поступки любимого человека. Жизненный потенциал высок, у вас будет достаточно сил для работы и отдыха, реализации разнообразных замыслов. Романтическое знакомство перерастет в серьезные отношения, если вы этого захотите.

Весы

У тех, чьи интересы сосредоточены на работе, карьере и достижении финансового благополучия, день будет непростым. Могут возникнуть трудности, на первый взгляд кажущиеся непреодолимыми, неожиданные проблемы помешают реализации хорошо обдуманных проектов. Однако помощь придет вовремя, и вам удастся найти наилучший выход из сложившейся ситуации.

Значительно лучше обстоят дела в сфере личных отношений и интересов. У вас появится возможность наилучшим образом проявить себя, применить свои таланты и способности. При решении семейных проблем прислушивайтесь к интуиции – ее подсказки помогут найти верный путь.

Скорпион

День насыщенный и интересный, полный событий. У вас будет не слишком много времени на отдых, поэтому к вечеру возможно ощущение переутомления, не исключены бессонница и головные боли. Справиться с ситуацией поможет заранее составленный план действий, которого следует придерживаться. Старайтесь не опаздывать на встречи, проявлять максимальную аккуратность при расчетах и оформлении документов; разнообразные задержки, даже вызванные объективными причинами, могут вывести вас из равновесия, а в этом случае и окружающим придется туго.

Очень ценна поддержка единомышленников и близких людей, и она обязательно будет получена, если вы откровенно расскажете о своих проблемах. Не отстраняйтесь от семейных дел – благодаря вашему участию они будут завершены быстро и ко всеобщему удовлетворению.

Стрелец