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Иосиф Пригожин раскритиковал решение послать Лазарева на «Евровидение-2019»

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Иосиф Пригожин

ФОТО: SCANPIX

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Сергей Лазарев, который представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019», уже всем все доказал, на конкурс надо было посылать нового артиста.

Ранее представитель официального вещателя конкурса (ВГТРК) заявил, что певец Сергей Лазарев представит России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение- 2019», пишет Ria.ru.

"Мне все равно, кто поедете на Евровидение, может ехать кто угодно. Сергей уже все всем доказал, он - артист. Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место. Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто не запрещает идти за титулом еще раз", - сказал Пригожин РИА Новости.

Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении» в 2016 году и занял второе место.

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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