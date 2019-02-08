Иосиф Пригожин раскритиковал решение послать Лазарева на «Евровидение-2019»

"Мне все равно, кто поедете на Евровидение, может ехать кто угодно. Сергей уже все всем доказал, он - артист. Искренне не понимаю, зачем нужно ехать еще раз, это нужно быть уверенным, что займешь первое место. Мое мнение, что нужно послать кого-нибудь другого, но, в принципе, никто не запрещает идти за титулом еще раз", - сказал Пригожин РИА Новости.